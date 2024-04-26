Если бы этот самолет полетел, то на борту бы не было меня, Лэмпарда и Дрогба». Терри рассказал об mind games Виллаша-Боаша

Основных игроков «Чесли» посадили в эконом класс

Фото: chelseafc.com

Джон Терри рассказал историю о полете, который основные игроки должны буи лететь 13 часов эконом классом:

— Мы летели в Китай и я вместе с другими игроками первой команды должны были сидеть в экономклассе на 13-часовом рейсе. Так решил Андре Виллаш-Боаш.

— А игроки молодежки: Джош Макикрен, Натаниэль Чалоба и несколько других ребят сидели в первом классе. Этим Боаш хотел показать, что никто из игроков не может быть важнее его, все игроки команды равны между собой и так далее.

— Я подошел к нему и сказал, что мы никуда не летим, пока молодые игроки не вернутся в эконом, а основные игроки, которые и привели этот клуб к состоянию, в котором он находился, не вернутся в первый класс.

— Сами молодые игроки говорили мне, что им некомфортно, что они летят на лучших местах, чем мы и предлагали обменяться.

— Я сказал, что нет, это должно быть не ваше или наше общее решение. Это должен сказать наставник команды.

— В итоге молодые игроки вернулись в эконом, а старшие перешли в первый класс. Боаш хотел сделать громкое заявление сразу после своего прихода, но он провалил эту задачу. Потому что я клянусь, этот самолет никуда бы не полетел, а если бы полетел, то на борту бы не было меня, Фрэнка и Дидье".

Напомним, что Виллаш-Боаш был уволен весной сезона 2011/2012. Его преемником был Роберто Ди Матео, который принял команду и в том же сезоне выиграл Лигу Чемпионов.

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