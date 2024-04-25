Эвертон — Брентфорд: где смотреть матч АПЛ

Встреча состоится в субботу, 27 апреля

В игре 35 тура АПЛ Эвертон Виталия Миколенко дома сыграет с Брентфордом Егора Ярмолюка.

Встреча состоится в субботу, 27 апреля. Начало — в 19:30 по киевскому времени.

Смотреть поединок можно на ОТТ-платформе Setanta Sport и телеканале Setanta Sport.

Ранее спортивный врач Дмитрий Бабелюк сообщил, что Миколенко повредил латеральную группу н восстановление займет от 2 до 6 недель.

Напомним, Николай травмировался в матче 34 тура чемпионата Англии против Ливерпуля. В этом поединке Эвертон одержал свою первую домашнюю победу над Ливерпулем с 17 октября 2010 года.

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