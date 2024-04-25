Немецкий Auto Motor und Sport со ссылкой на свои источники пишет, что создатель множества чемпионских машин Эдриан Ньюи объявит об уходе из Red Bull в ближайшее время.

Как говорят, Ньюи недоволен борьбой за власть в команде и не хочет, чтобы его отодвинули на второй план, переключив на проект гиперкара RB17. Он по-прежнему неравнодушен к Формуле 1, и хотя он больше не разрабатывает каждый винтик машины за своим кульманом, он определяет её концепцию.

Контракт Ньюи рассчитан до конца 2025 года, когда должен быть готов и Red Bull RB17. Переговоры о продаже уже ведутся с потенциальными покупателями суперспорткара. Однако, по слухам, Ньюи хочет быть свободным для новых задач к концу 2024 года.

Информацию об уходе знаменитого инженера подтвердили и в BBC Sport, проверив её по своим источникам, близким к Red Bull и Ньюи. Они утверждают, что его желание уйти связано с недовольством ситуацией с Хорнером, которая привела к борьбе за власть в Red Bull.

Вопрос в том, где окажется Ньюи? Его видели в аэропорту Болоньи. Если это окажется правдой, то Фредерик Вассёр соберёт суперкоманду с Хэмилтоном, Леклером и Ньюи.

В Aston Martin не раз говорили о своей заинтересованности в контракте с Ньюи. Для него это было бы выгодно тем, что он мог бы продолжать работать в Англии. Но уже какое-то время он живёт в Южной Африке и в Red Bull работает удалённо.

Ньюи также может стать решающим фактором для перехода в Mercedes Макса Ферстаппена, но Тото Вольфф не спешит с принятием решения.

Источник