Экклстоун советует Cadillac пригласить Мика Шумахера

Времена, когда к мнениям Берни Экклстоуна по любым вопросам мир автоспорта прислушивался очень внимательно, давно прошли, но пресса по-прежнему обращается к бывшему главе менеджмента Формулы 1 за комментариями.

В эти дни много разговоров о возможном составе новой команды Cadillac F1, и называются разные имена, в частности, Серхио Переса, чьё появление в этот уик-энд ожидается в паддоке автодрома в Майами. Экклстоун считает, что будущая команда не прогадает, если пригласит Мика Шумахера, сына семикратного чемпиона мира.

«Если бы Михаэль сейчас был рядом с ним, Мик и сегодня выступал бы в Формуле 1, – считает Берни. – В пользу такого выбора говорит тот факт, что имя Шумахера обладает большей привлекательности в США, чем в Европе. И Формула 1 могла бы продолжить этим пользоваться».

С Экклстоуном согласен и Франц Тост, бывший руководитель команды Toro Rosso/AlphaTauri: «Надеюсь, для Мика ещё не поздно вернуться. В Формуле 1 легко забывают тех, кто отсутствует слишком долго. Но у Мика по-прежнему есть все необходимые качества, и при правильном подходе к подготовке он мог бы стать неплохим выбором для Cadillac».

Кроме того, профессионализм Мика высоко ценят его коллеги по заводской команде Alpine, выступающей в чемпионате мира по гонкам на выносливость.

Вот, например, что сказал Жюль Гунон, его напарник: «Однозначно, некоторые вещи, которые с ним происходили, нельзя назвать справедливыми. В любом случае Мик заслуживает большого уважения хотя бы как чемпион Ф3 и Ф2. Не так много гонщиков, которые могут этим похвастаться. Я считаю, что он профессионал высшего класса».

В этом году экипаж Alpine Endurance Team, в который входит и Мик, уже поднимался на подиум на недавнем этапе WEC в Имоле и теперь готовится к 6-часовой гонке в Спа, запланированной на 10 мая.

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