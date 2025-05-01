Марта Костюк – болельщикам: “Ваша поддержка напомнила мне, почему я люблю этот спорт”



Украинская теннисистка Марта Костюк обратилась к болельщикам после поражения от первой ракетки мира Арины Соболенко в четвертьфинале турнира в Мадриде

“Сегодня мое сердце переполнено – и все благодаря вам.

Вчерашний матч стал испытанием на прочность: концентрация, выдержка, терпение. Я отдала все, что могла, и хотя результат был не в мою пользу, ваша поддержка напомнила мне, почему я люблю этот спорт. Спасибо, что были рядом – это значит для меня больше, чем вы можете представить”, – написала Костюк в Instagram.

Напомним, что по итогам соревнований в Мадриде украинка вернется в топ-30 мирового рейтинга.



Фото: Getty Images.

btu.org.ua