Индиан-Уэллс. Джокович и Рублев проиграли во втором круге, Монфис победил Корду и стал соперником Димитрова в третьем раунде

Итоги четвертого игрового дня в мужской сетке “Мастерса” в Индиан-Уэллс



Индиан-Уэллс, США • 5-16 марта • хард • $11,255,360

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Маттео Арналди (Италия) – Андрей Рублев (-, 7) 6:4, 7:5

Брэндон Накашима (США, 32) – Ринки Хиджиката (Австралия) 7:5, 6:1

Карен Хачанов (-, 22) – Якуб Меншик (Чехия) 3:6, 6:0, 6:3

Бен Шелтон (США, 11) – Мариано Навоне (Аргентина) 6:3, 6:2

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, LL) – Новак Джокович (Сербия, 6) 6:2, 3:6, 6:1

Франсиско Серундоло (Аргентина, 26) – Маккензи Макдональд (США, WC) 4:6, 7:6(3), 6:1

Хуберт Хуркач (Польша, 21) – Уго Гастон (Франция, Q) 7:5, 6:3

Алекс де Минор (Австралия, 9) – Давид Гоффен (Бельгия) 6:2, 6:2

Григор Димитров (Болгария, 14) – Нуну Боржеш (Португалия) 6:3, 6:4

Гаэль Монфис (Франция) – Себастьян Корда (США, 24) 7:6(2), 7:6(4)

Денис Шаповалов (Канада, 27) – Адам Волтон (Австралия, Q) 6:3, 6:2

Карлос Алькарас (Испания, 2) – Кентен Алис (Франция) 6:4, 6:2

• Дрэйпер с “баранкой” разгромил Фонсеку, Фритц и Бруксби прошли в третий круг домашнего “Мастерса”

• Маттео Арналди сравнял счет в противостоянии с Андреем Рублевым, обыграв его во второй раз. Итальянец четвертый раз в карьере победил соперника из топ-10 и впервые прошел в третий круг “Мастерса” в Индиан-Уэллс. Дальше Арналди встретится с Брэндоном Накашимой, которого победил в этом году в Делрей-Бич.

• Ботик ван де Зандсхулп восьмой раз в карьере победил теннисиста топ-10 и сравнял счет в личном противостоянии с Новаком Джоковичем (1-1). Нидерландец стал третьим “лаки лузером”, кому удалось победить Новака Джоковича, после Лоренцо Сонего (Вена-2020) и Луки Нарди (Индиан-Уэллс-2024). Следующим соперником ван де Зандсхулпа станет аргентинец Франсиско Серундоло.

• 38-летний Гаэль Монфис стал третьим самым возрастным теннисистом, кому удалось дойти до третьего круга на «Мастерсе» после хорвата Иво Карловича и американца Джимми Коннорса. Следующий матч Гаэль проведет против 15-й ракетки мира Григора Димитрова, которому проиграл в прошлом году на Уимблдоне (общий счет их противостояния 4-2 в пользу француза).

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