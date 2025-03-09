Кличко нашли трех соперников. Промоутер рассказал безумные новости

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко

Промоутер Том Леффлер рассказал, что возвращение легендарного Владимира Кличко является делом времени.

«Владимир – исторический боксер. Я не хочу догадываться, но как я понимаю – он скоро вернется, если кто-то и может вернуться в таком возрасте, то это только он. У Владимира сейчас невероятная форма.

У него сейчас есть много замечательных вариантов, это реванш против Джошуа или Фьюри, или бой против Дюбуа. Выбор за Владимиром», – сказал Леффлер.

Последний бой Кличко провел в 2017 году, проиграв нокаутом Энтони Джошуа. Ранее Леннокс Льюис назвал выступление против Кличко лучшим в карьере Джошуа.

sport.ua