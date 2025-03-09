Норрис: Я точно знаю, в какую команду я бы перешёл

Ландо Норрис готовится к своему седьмому сезону в Формуле 1, и всё это время британский гонщик выступал за McLaren, в прошлом году став вице-чемпионом мира.

Но когда в интервью телеканалу NBC его спросили, к какой команде ему бы захотелось присоединиться, если бы в McLaren вдруг решили уйти из Формулы 1, Ландо отреагировал так.

«Я не могу ответить на этот вопрос! – была его первая реакция, но затем он честно признал. – Я точно знаю, в какую команду я бы с удовольствием перешёл. За эту команду все хотят выступать на той или иной стадии карьеры».

Норрис не сказал, что имеет в виду Ferrari, но понятно, что речь именно об итальянской команде, сотрудничество с которой в этом году начинает другой британский гонщик, Льюис Хэмилтон. Впрочем, Ландо подчеркнул, что сейчас ему в полной мере комфортно и в McLaren:

«Но я всем вполне доволен в McLaren. Они привели меня в Формулу 1, и в этой команде я провёл очень большую часть моей жизни. Я хочу выступать за неё ещё много лет, мне нравится, что я продолжаю носить униформу цвета папайи и продолжаю бороться».

В 2025 году McLaren считают фаворитом, и у Норриса есть все шансы провести свой самый лучший сезон: он не скрывает, что намерен бороться за чемпионский титул.

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