Алонсо похвалил Франко Колапинто

Дебют Франко Колапинто в Формуле 1 прошёл почти идеально, аргентинец удивил даже Фернандо Алонсо, который посоветовал ему больше тренироваться…

Фернандо Алонсо: «Франко очень хорошо провёл гонку, я похвалил его в закрытом парке. Он жаловался на боль в спине, но это понятно – он впервые атаковал за рулём этой машины два часа в высоком темпе.

В ближайшие недели у него будет время подготовиться, появится время, чтобы лучше подогнать сиденье, что очень пригодится в Сингапуре, где нет таких длинных прямых как в Монце, на которых можно отдохнуть. С точки зрения нагрузки на гонщика Монца – одна из самых лёгких трасс. В Баку, а особенно в Сингапуре всё будет совсем иначе».

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