US Open. Пегула в двух сетах обыграла “нейтральную” Шнайдер и вышла в 1/4 финала

Джессика Пегула повторила свой лучший результат на Открытом чемпионате США

Нью-Йорк, США • 26 августа – 8 сентября • хард • $30,329,000

Действующая чемпионка: Коко Гауфф (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвёртый круг

Джессика Пегула (США, 6) – Диана Шнайдер (-, 18) 6:4, 6:2

Американская теннисистка во второй раз в этом сезоне обыграа Шнайдер, с которой встречалась три недели назад в полуфинале турнира WTA 1000 в Торонто.

Пегула сыграет седьмой четвертьфинал на уровне Grand Slam и второй на US Open, повторив свой лучший результат на этом турнире. В последний раз Джессика играла на данной стадии “мэйджора” на Уимблдоне в прошлом году.

За свой дебютный полуфинал на турнирах Grand Slam американка будет бороться с Игой Швёнтек (Польша, 1) или Людмилой Самсоновой (-, 16).

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