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Футбол

Виллиан стал одноклубником Яремчука в Олимпиакосе

Экс-звезда Челси продолжит карьеру в греческой Суперлиге

Виллиан стал одноклубником Яремчука в Олимпиакосе

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • Опытный бразильский вингер Виллиан, который до этого времени был свободным агентом, подписал контракт с греческим "Олимпиакосом".

    Футболист заключил с клубом однолетний контракт – до 30 июня 2025 года.

    Последним клубом Виллиана был "Фулхэм", за который он играл последние два сезона. Он также известен своими выступлениями за "Арсенал", "Шахтер" и "Коринтианс". В составе "горняков" футболист 4 раза выиграл чемпионат Украины и стал победителем Кубка УЕФА.

    www.ua-football.com

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