Уоррен рассказал, действительно ли Дюбуа нокаутировал Джошуа в спарринге

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Уоррен

Известный промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, действительно ли британский хевивейтер Даниэль Дюбуа в свое время сумел нокаутировать в спарринге экс-чемпиона мира Энтони Джошуа.

«Ходят слухи, что Филипп Хргович нокаутировал Дюбуа в спарринге, однако этого не было. И этого не было с Энтони Джошуа. Важно то, что сейчас они не будут спарринговать. Что бы ни произошло семь лет назад, это было давно», – сказал Уоррен.

Ранее промоутер рассказал Фрэнк Уоррен, кто дал Александру Усику более тяжелый бой: Энтони Джошуа или Даниэль Дюбуа.

sport.ua