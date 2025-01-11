«Дерзкий ублюдок». Реакция Фьюри, когда ему сказали, что он проиграет

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34–2–1, 24 КО) может провести бой со своим соотечественником Энтони Джошуа (28–4, 25 КО).

Влиятельные промоутеры Эдди Хирн и Фрэнк Уоррен неоднократно заявляли, что планируют организовать этот поединок в 2025 году. Накануне в социальных сетях появилось интересное видео, где Фьюри встретился с фанатом, когда отдыхал на пляже. Между ними состоялся короткий диалог:

Фанат: Привет, Тайсон!м Рад нашему знакомству.

Фьюри: Рад знакомству.

Фанат: Думаю, что Джошуа тебя побьет.

Фьюри: Что ты сказал?

Фанат: Тебя побьет Джошуа.

Фьюри: На этом пляже любой побьет тебя. Дерзкий ублюдок!

ВИДЕО. Разговор Тайсона Фьюри с болельщиком на пляже

sport.ua