У чемпиона мира отобрали титул. Хирн недоволен действиями президента WBC

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Дмитрий Бивол (23–1, 12 КО) остался без одного титула.

Всемирный боксерский совет заставил боксера провести обязательную защиту пояса, но тот отказался и потерял его. Влиятельный британский промоутер Эдди Хирн остался недоволен таким решением президента организации Маурисио Сулеймана:

«У нас есть контракт на третий бой с Артуром Бетербиевым, и мы дали слово, что это противостояние состоится. Турки Аль-Шейх проделал много работы, чтобы эта трилогия стала возможной. Когда Бивол уступил в первом поединке, нам сразу организовали реванш, хотя в Саудовской Аравии были не обязаны так делать. Но они пошли нам на встречу.

Я был удивлен действиями WBC. Когда боксер побеждает в титульном поединке, ему дают время отдохнуть, провести добровольные защиты. А тут сразу – переговоры, торги. Зачем вообще выносить на публику финансовое предложение Биволу?

Все это выглядит очень странно. На него оказывают давление. Вы должны понимать, что с Бетербиевым он заработает совсем другие деньги. Это во-первых. Во-вторых, у нас есть контракт и мы обязаны его придерживаться. Важно, чтобы на ринге встречались сильнейшие боксеры. Для меня это бой Бивол – Бетербиев», – высказался Хирн.

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sport.ua