Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы завершился его бой с Усиком

Seconds Out. Леннокс Льюис і Александр Усик

Легендарный супертяж Леннокс Льюис рассказал, как бы завершился его гипотетический поединок с чемпионом мира по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александром Усиком. Льюис считает, что сумел бы победить украинского боксера.

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«Усик очень похож на Эвандера Холифилда. Я думаю, что он бы хорошо себя показал в 90-х. Однако сомневаюсь, что у него против меня были бы шансы. У меня были жесткие апперкоты, а Александр их пропускает. Поэтому он бы не выдержал боя со мной», – отметил Леннокс.

Ранее Леннокс Льюис назвал хевивейтера, который бил сильнее Тайсона и Кличко.

sport.ua