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Футбол

Брест – Штурм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Брест – Штурм: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.09.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Брест - Штурм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • Не самая яркая пара, правда? Особенно для такого уровня еврокубков. Но матч "Бреста" интересен двумя факторами: своим дебютом в Лиге чемпионов и тем, что также у французской команды будет встреча с донецким "Шахтером".

    Не обошлось и без неприятностей для "пиратов". УЕФА не допустила их домашний стадион для матчей ЛЧ. Поэтому свои поединки "Брест" сыграет в Генгаме, который расположен ориентировочно в 115 километрах от самого Бреста. Поэтому фактически все восемь поединков дебютной Лиги чемпионов для команды будут на выезде.

    Лига чемпионов, первый тур

    19 сентября, 22:00. "Стад де Рудуру" (Генгам)

    Главный арбитр: Ник Уолш (Шотландия)

    Прямая трансляция: Megogo Футбол 5

    Трансляция матча

    Брест - Штурм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

    Брест - Штурм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

    Брест - Штурм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

    В эфире

    Брест - Штурм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

    Трансляція матчу “Брест” — “Штурм” Смотреть трансляцию

    www.ua-football.com

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