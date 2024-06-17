Рац: Не понимаю Йорданеску. Будто Украина не выйдет на матч

Бывший игрок «Шахтера» и сборной Румынии говорит о позиции вратаря

В воскресенье состоялись пресс-конференции перед матчем Евро-2024 Румыния — Украина. В частности, главный тренер румынской сборной Эдвард Йорданеску не пожелал предоставить информацию о том, кто будет защищать ворота его команды: «Узнаете за полтора часа до игры». Такую скрытность раскритиковал бывший игрок сборной и донецкого «Шахтера» Разван Рац.

«Я на самом деле не понимаю его», — заявил Pro Arena бывший защитник, отыгравший за сборную 113 матчей. «Не вижу, для чего скрывать имя вратаря. Я понимаю, если ты не хочешь сообщить, сыграет ли в атаке Алибек или Янис Хаджи. Но не о вратаре. Будто Украина не выйдет на матч, если Эди скажет, кого он поставит в ворота».

«Он мой друг, но я не понимаю его», — резюмировал Рац.

Следует отметить, что Отборочный турнир на Евро в воротах сборной Румынии провел Хорациу Молдован. Однако после его окончания, в январе, он перешел из бухарестского «Рапида» в мадридский «Атлетико», за который не отыграл ни минуты. Фаворитом на выход на поле против Украины является Флорин Ницэ, отыгравший полный сезон в воротах турецкого «Газиантепа».

Матч Румыния — Украина начнется 17-го июня в 16:00.

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