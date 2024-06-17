Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Известный британский тренер и бывший чемпион мира Барри Макгиган высказался о бое-реванше Фьюри – Усик.

«Фьюри – великолепный боксер, но его сейчас нужно оставить в покое. Просто Усик слишком хороший боксер для него. Тайсон был близок к нокауту и он вряд ли сделает что-то лучше в реванше. Я думаю, Усик нокаутирует его до десятого раунда в следующем бою. Думаю, следующий бой будет подобным первому, единственное отличие – Фьюри не переживет снова то, что произошло в девятом раунде первого поединка», – сказал Макгиган.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua