Усик и Дюбуа прошли взвешивание перед реваншем

В Лондоне 18 июля прошло официальное взвешивание украинца Александра Усика и британца Даниеля Дюбуа перед их долгожданным реваншем. Церемония традиционно состоялась за день до боя и собрала большое количество зрителей, журналистов и представителей команд. Оба боксера успешно уложились в лимит супертяжелого веса и готовы к поединку за титул абсолютного чемпиона мира. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Запись трансляции доступна на платформе Youtube

Результаты

По итогам процедуры вес Александра Усика составил 103,1 кг, в то время как Даниэль Дюбуа показал на весах 110,5 кг. Бойцы провели традиционную битву взглядов, которая, как отмечают журналисты, прошла в напряженной атмосфере. Напомним, их первая встреча состоялась в августе 2023 года во Вроцлаве, тогда победу техническим нокаутом одержал Усик.

Когда бой?

Сам реванш состоится уже завтра, 19 июля 2025 года, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало боксерского шоу запланировано на 19:00 по киевскому времени, а самый главный бой ожидается ближе к полуночи.

Трансляцию поединка в Украине проведет телеканал Megogo Sport, также бой можно будет посмотреть онлайн на платформе DAZN. Организаторы ожидают, что этот реванш привлечет внимание миллионов зрителей по всему миру и станет одним из самых рейтинговых боев года.

Напомним, мы также писали про анонс, прогноз и трансляцию реванша.