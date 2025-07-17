Реванш Усик – Дюбуа: трансляция и прогноз. Расписание дня

В мире бокса с новой силой разгорается интерес к реваншу между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. После их первого поединка, который завершился уверенной победой украинца, многие фанаты и эксперты ожидали второго боя. Организаторы официально подтвердили дату реванша: поединок состоится 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Все билеты на бой уже распроданы – их было реализовано более 90 тысяч штук. В этот раз на кону снова будут стоять все чемпионские титулы Усика в супертяжёлом весе. Реванш обещает быть напряжённым и зрелищным — никто из боксёров не хочет уступать. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Где и когда смотреть трансляцию боя Усик – Дюбуа

Прямую трансляцию реванша Александра Усика и Даниэля Дюбуа можно будет посмотреть 19 июля 2025 года. Трансляция начнется в 19:00 по Киевскому времени. Основные официальные платформы:

DAZN (международная подписка)

Sky Sports Box Office (Великобритания)

MEGOGO (Украина)

ESPN+ (США)

“На разогреве” перед главным событием произойдет несколько поединков. Начало главного боя ожидается около 23:00 по киевскому времени.

Расклад сил перед реваншем

С момента их первого поединка Александр Усик продолжал активно тренироваться и даже провёл один промежуточный бой. Украинец остаётся непобеждённым чемпионом мира и демонстрирует высочайший уровень техники и выносливости. В свою очередь, Даниэль Дюбуа кардинально изменил команду, сменил тренера и сделал акцент на улучшении защиты и работы на дальней дистанции.

Основные статистические данные боксёров к бою:

Показатель Александр Усик Даниэль Дюбуа Возраст 38 лет 28 лет Победы 22 20 Поражения 0 2 Нокауты 14 19

Эти цифры подтверждают, что шансы Дюбуа зависят от того, сможет ли он поймать Усика мощным ударом до поздних раундов.

Чего ожидать от реванша Усик – Дюбуа: прогноз экспертов

Аналитики и букмекеры отдают небольшое преимущество Александру Усику, считая его фаворитом благодаря опыту и универсальности стиля. Средний коэффициент на победу Усика составляет 1.45, на Дюбуа — 3.10, ничья оценивается в 19.0.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что реванш продлится больше семи раундов. Если Усик будет продолжать держать дистанцию и избегать мощных атак соперника, бой может дойти до решения судей. Вместе с тем остаётся вероятность нокаута, особенно в исполнении Дюбуа, который в каждом бою опасен своим панчем.

Что изменилось с момента первого боя Усик – Дюбуа

Существенные изменения произошли в лагере Дюбуа, который обновил тренерский штаб и методы подготовки. Александр Усик также продолжает совершенствовать тактику, уделяя особое внимание физической подготовке и психологической устойчивости. Оба боксёра понимают цену ошибки на таком уровне, где на кону стоит абсолютное чемпионство.

Фанаты ожидают не просто повторения первого боя, а действительно конкурентного реванша с неожиданными моментами. Организаторы уже анонсировали богатую шоу-программу и появление знаменитых гостей, что делает вечер ещё более ожидаемым событием в мире бокса.

Полное официальное расписание дня

Обратите внимание, что время указано ориентировочное. Подключайтесь к трансляции заранее.

Время (Киев) Бой Весовая категория 0:00 Александр Усик vs Даниэль Дюбуа Тяжёлый вес 22:40 Лоуренс Околи vs Кевин Лерена Тяжёлый вес 21:45 Даниэль Лапин vs Лоуренс Околи Полутяжёлый вес 20:50 Владимир Сиренко vs Соломон Дэйкрс Тяжёлый вес 20:05 Адам Хамед vs Эзекиль Грегорес Суперлёгкий вес 19:35 Лаша Гурули vs Джеймс Фрэнсис Суперлёгкий вес

Реванш Усика и Дюбуа обещает стать одним из ключевых боксерских событий 2025 года. Миллионы зрителей по всему миру будут следить за этим боем, обсуждать стратегии, прогнозы и возможный исход. Учитывая подготовку обоих спортсменов и статус поединка, это зрелище обязательно стоит посмотреть в прямом эфире. А для тех, кто пропустит трансляцию, в сети будет доступна запись боя и аналитика от ведущих спортивных изданий.

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