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Реванш Усик – Дюбуа: трансляция и прогноз. Расписание дня
Бокс

Реванш Усика против Дюбуа – анонс, трансляция и прогноз. Где смотреть бой?

Где и когда смотреть реванш Усика против Дюбуа? Подробный анонс, расклад сил, прогноз букмекеров и где купить трансляцию. Всё о бое Усик – Дюбуа 19 июля

В мире бокса с новой силой разгорается интерес к реваншу между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. После их первого поединка, который завершился уверенной победой украинца, многие фанаты и эксперты ожидали второго боя. Организаторы официально подтвердили дату реванша: поединок состоится 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Все билеты на бой уже распроданы – их было реализовано более 90 тысяч штук. В этот раз на кону снова будут стоять все чемпионские титулы Усика в супертяжёлом весе. Реванш обещает быть напряжённым и зрелищным — никто из боксёров не хочет уступать. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Где и когда смотреть трансляцию боя Усик – Дюбуа

Прямую трансляцию реванша Александра Усика и Даниэля Дюбуа можно будет посмотреть 19 июля 2025 года. Трансляция начнется в 19:00 по Киевскому времени. Основные официальные платформы:

  • DAZN (международная подписка)
  • Sky Sports Box Office (Великобритания)
  • MEGOGO (Украина)
  • ESPN+ (США)

“На разогреве” перед главным событием произойдет несколько поединков. Начало главного боя ожидается около 23:00 по киевскому времени.

Реванш Усик – Дюбуа: трансляция и прогноз. Расписание дня

Расклад сил перед реваншем

С момента их первого поединка Александр Усик продолжал активно тренироваться и даже провёл один промежуточный бой. Украинец остаётся непобеждённым чемпионом мира и демонстрирует высочайший уровень техники и выносливости. В свою очередь, Даниэль Дюбуа кардинально изменил команду, сменил тренера и сделал акцент на улучшении защиты и работы на дальней дистанции.

Реванш Усик – Дюбуа: трансляция и прогноз. Расписание дня

Основные статистические данные боксёров к бою:

ПоказательАлександр УсикДаниэль Дюбуа
Возраст38 лет28 лет
Победы2220
Поражения02
Нокауты1419

Эти цифры подтверждают, что шансы Дюбуа зависят от того, сможет ли он поймать Усика мощным ударом до поздних раундов.

Чего ожидать от реванша Усик – Дюбуа: прогноз экспертов

Аналитики и букмекеры отдают небольшое преимущество Александру Усику, считая его фаворитом благодаря опыту и универсальности стиля. Средний коэффициент на победу Усика составляет 1.45, на Дюбуа — 3.10, ничья оценивается в 19.0.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что реванш продлится больше семи раундов. Если Усик будет продолжать держать дистанцию и избегать мощных атак соперника, бой может дойти до решения судей. Вместе с тем остаётся вероятность нокаута, особенно в исполнении Дюбуа, который в каждом бою опасен своим панчем.

Реванш Усик – Дюбуа: трансляция и прогноз. Расписание дня

Что изменилось с момента первого боя Усик – Дюбуа

Существенные изменения произошли в лагере Дюбуа, который обновил тренерский штаб и методы подготовки. Александр Усик также продолжает совершенствовать тактику, уделяя особое внимание физической подготовке и психологической устойчивости. Оба боксёра понимают цену ошибки на таком уровне, где на кону стоит абсолютное чемпионство.

Фанаты ожидают не просто повторения первого боя, а действительно конкурентного реванша с неожиданными моментами. Организаторы уже анонсировали богатую шоу-программу и появление знаменитых гостей, что делает вечер ещё более ожидаемым событием в мире бокса.

Реванш Усик – Дюбуа: трансляция и прогноз. Расписание дня

Полное официальное расписание дня

Обратите внимание, что время указано ориентировочное. Подключайтесь к трансляции заранее.

Время (Киев)БойВесовая категория
0:00Александр Усик vs Даниэль ДюбуаТяжёлый вес
22:40Лоуренс Околи vs Кевин ЛеренаТяжёлый вес
21:45Даниэль Лапин vs Лоуренс ОколиПолутяжёлый вес
20:50Владимир Сиренко vs Соломон ДэйкрсТяжёлый вес
20:05Адам Хамед vs Эзекиль ГрегоресСуперлёгкий вес
19:35Лаша Гурули vs Джеймс ФрэнсисСуперлёгкий вес

Реванш Усика и Дюбуа обещает стать одним из ключевых боксерских событий 2025 года. Миллионы зрителей по всему миру будут следить за этим боем, обсуждать стратегии, прогнозы и возможный исход. Учитывая подготовку обоих спортсменов и статус поединка, это зрелище обязательно стоит посмотреть в прямом эфире. А для тех, кто пропустит трансляцию, в сети будет доступна запись боя и аналитика от ведущих спортивных изданий.

Напомним, мы также писали о том, что говорят известные боксеры про реванш.

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