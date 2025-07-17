Чемпионы Италии усилились 26-летним нападающим "ПСВ".

"Наполи" объявили о трансфере Ноа Ланга. Переход игрока обошёлся итальянскому клубу в 25 млн евро, контракт подписан до 2030 года.

Нидерландский нападающий играл в молодёжной команде "Аякса" и в 2020 году перешёл в основную команду. Также футболист играл за "Брюгге" сначала на правах аренды, а в 2021 году полноценно перешёл. Из бельгийского клуба Ланг вернулся в Нидерланды, но уже в "ПСВ".

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В сезоне 2024/25 нападающий провёл 44 матча, в которых забил 14 голов и отдал 12 голевых передач.

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