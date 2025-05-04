АПЛ. Брайтон – Ньюкасл 1:1. Сороки спаслись от поражения

Первый тайм матча Премьер-лиги между "Ньюкасл Юнайтед" и "Брайтоном" завершился с минимальным преимуществом гостей – 1:0. Единственный гол забил Янкуба Минте, который увенчал свое индивидуальное мастерство точным ударом.

Игра началась с обоюдных атак. "Брайтон" взял инициативу, контролируя мяч и ища бреши в обороне соперника. "Ньюкасл" пытался играть через короткие передачи, выжидая ошибки в защите, но их атаки часто завершались неточными пасами, в частности от Александра Исака и Валентино Ливраменто.

"Брайтон" выглядел острее в атаке, и это дало свои плоды: на 28-й минуте Янкуба Минте открыл счет после великолепного индивидуального прохода в левый угол, не оставив Нику Поупу шансов. Гости тоже имели шанс забить раньше, но Уэлбек попал в положение вне игры. "Ньюкасл" начал давить и пытался действовать острее, но то Бруно пробил по центру ворот, то удары блокировались.

Обе команды показали неплохой футбол, но "Брайтону" удалось использовать свой момент, тогда как "Ньюкасл" терял шансы, хотя и имел больше ударов в створ ворот и лучший показатель xG.

АПЛ, 35-й тур

Стадион: Амекс Стэдиум (Брайтон)

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

"Брайтон" – "Ньюкасл" 1:1

Голы: Минте (28) – Исак (89)

*на 72-й минуте пенальти в ворота Брайтона был отменен после просмотра VAR

"Брайтон": Вербрюгген – Виффер (Лемпти, 54), ван Геке, Данк, Эступиньян – Балеба, Хиншелвуд – Минте, О'Райли, Адингра – Уэлбек.

"Ньюкасл": Поуп – Триппьер, Шер, Берн, Ливраменто – Бруно, Тонали, Уиллок (Уилсон, 74) – Мерфи (Гордон, 57), Исак, Барнс

Предупреждения: Виффер (32), Уиллок (73)

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