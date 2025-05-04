ЧМ по хоккею. Вратарь сборной Украины – лучший на турнире

IIHF. Богдан Дьяченко в игре

Вратарь сборной Украины вошел в число лауреатов завершившегося чемпионата мира в дивизионе 1A.

Оргкомитет ЧМ-2025 признал 26-летнего Богдана Дьяченко лучшим вратарем форума. На турнире в Румынии харьковчанин отыграл три поединка, отразил 83 из 86 бросков (96.51%) и сделал один шатаут.

Звание лучшего защитника удостоился – итальянец Занатта Лука (2 шайбы, 1 пас), а приз лучшего нападающего уехал в Великобританию вместе с Лиамом Кирком (3 гола, 4 передачи).

Напомним, что сборная Украины была близка впервые с 2007 года к возвращению в высший дивизион, но проиграла в последнем туре Японии и пропустила в элитный эшелон мирового хоккея – Великобританию и Италию.

sport.ua