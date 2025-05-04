Рим. Стародубцева стартует в квалификации соревнований

Юлия Стародубцева сыграет на турнире WTA 1000 в Италии



Рим, Италия • 6-18 мая • грунт • $6,911,032

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Юлия Стародубцева (№99 WTA) в первом раунде отбора встретится с Майей Хвалиньской из Польши (№125 WTA).

Для украинки это будет второе участие в отборочной сетке соревнований в Риме. В прошлом году она одержала одну победу.

Напомним, что Стародубцева в начале этой недели сыграла в 1/8 финала на турнире WTA 1000 в Мадриде.



Фото: Getty Images.

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