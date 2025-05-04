4 мая на арене «The Venue Riyadh Season» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится масштабный вечер бокса.
В поединке главного карда на ринг выйдут боксеры супертяжелого веса (свыше 90,7 кг) – представитель ДР Конго Мартин Баколе (21–2, 16 КО) и нигериец Эфе Аджагба (20–1, 14 КО).
Все самые яркие моменты боя доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Трансляция шоу в Эр-Рияде начнется в 02:00 по киевскому времени. Поединки главного карда стартуют ориентировочно в 06:00 по киевскому времени.
В прямом эфире турнир покажет платформа DAZN. Все новости о турнире будут доступны оперативно на Sport.ua.
Мартин Баколе – Эфе Аджагба. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция
Файткард шоу в Эр-Рияде (Саудовская Аравия):