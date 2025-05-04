X. Мартин Баколе – Эфе Аджагба

4 мая на арене «The Venue Riyadh Season» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится масштабный вечер бокса.

В поединке главного карда на ринг выйдут боксеры супертяжелого веса (свыше 90,7 кг) – представитель ДР Конго Мартин Баколе (21–2, 16 КО) и нигериец Эфе Аджагба (20–1, 14 КО).

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Трансляция шоу в Эр-Рияде начнется в 02:00 по киевскому времени. Поединки главного карда стартуют ориентировочно в 06:00 по киевскому времени.

В прямом эфире турнир покажет платформа DAZN. Все новости о турнире будут доступны оперативно на Sport.ua.

Мартин Баколе – Эфе Аджагба. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция

Файткард шоу в Эр-Рияде (Саудовская Аравия):

Сауль Альварес (62–2–2, 39 KO) – Вильям Скалл (23–0, 9 KO)

Баду Джек (28–3–3, 17 KO) – Ноэль Гевор Микаэлян (27–2, 12 KO)

Бруно Сураче (26–0–2, 5 KO) – Хайме Мунгия (44–2, 35 KO)

Мартин Баколе (21–2, 16 KO) – Эфе Аджагба (20–1, 14 KO)

Марко Верде (дебют) – Мичел Галван (4–5–3, 2 КО)

Брайан Леон (6–0, 6 KO) – Аарон Роча (11–3–1, 7 КО)

Ричард Риакпоре (17–1, 13 КО) – Кевин Эспиндола (9–9, 4 КО)

Мохаммед Алакель (3–0, 0 КО) – Александр Моралес (6–13–5, 2 КО)

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