Фьюри поделился ожиданиями от встречи с Усиком после мегафайта 18 мая

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе британец Тайсон Фьюри охарактеризовал украинца Александра Усика, с которым он сойдется в ринге 18 мая за абсолютный титул, и представил возможную встречу с ним после поединка.

«Он быстр, он левша, он боксер, который побил Джошуа, большую сосиску Джошуа. Он, должно быть, горчица, если он смог побить эту большую сосиску. Он побил Чисору, побил Дюбуа. Только один человек стоит на пути его тотальной доминации над Великобританией. Все остальные провалились. Отправляйте Цыганского короля [смеются]!

У меня нет никакой вражды по отношению к бойцам, с которыми я дрался или буду драться в будущем. Усик кажется приличным парнем. Он верит в Бога, у него у самого маленькие дети. Я могу представить нас вон там, заливающими по 5 литров на рыло. Похоже, что он такого типа персонаж. Разве не так? [смеются] И на текущий момент у нас есть здесь хорошая акция – на двоих получится по 7 фунтов! Это не может быть плохо [смеются] Нам нужно потратить саудовские деньги [смеются]», – рассказал Тайсон Фьюри.

Ранее Фьюри показал свою форму перед боем с Александром Усиком.

sport.ua