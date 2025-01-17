Чемпион мира подтвердил, что проведет бой в Киеве с украинским боксером

WBC

Чемпион мира в весовой категории бриджвейт по версии WBC Кевин Лорена назвал своего следующего соперника. Лорена проведет поединок против украинца Сергея Радченко.

«Я должен провести бой против Сергея Радченко в Киеве, в Украине. Бой должен был пройти в феврале, но его перенесли на конец марта 2025 года», – сказал Лорена.

Ранее чемпион мира по версии WBC в бриджервейте (до 101,6 кг) Кевин Лерена заявил, что готов встретиться на ринге с обладателем титулов WBC, WBO и WBA в супертяжелом весе Александром Усиком.

sport.ua