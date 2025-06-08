ХОЛИФИЛД: «Знаете, кто лучше Мухаммеда Али? Усик сделал то же самое»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эвандер Холифилд

Бывший абсолютный чемпион мира Эвандер Холифилд рассказал, почему его стоит считать лучшим супертяжеловесом в истории.

«Знаете, кто лучший супертяжеловес? Это Холифилд. Я единственный четырехкратный чемпион мира в супертяжелом весе, но вы все до сих пор говорите об Али, хотя я побил его рекорд. Я был единственным четырехкратным чемпионом мира в тяжелом весе в течение 24 лет.

Как можно вычеркнуть мой вклад из истории бокса? Я даже не знал, что я был первым боксером, который стал абсолютным чемпионом в тяжелом и супертяжелом весе, пока Усик не сделал то же самое.

Вы все постоянно говорите, что Али – лучший боксер, нет, это я. Он становился чемпионом трижды, а я – четыре раза», — сказал Холифилд.

Ранее бывший чемпион мира в хэвивейте и крузервейте Эвандер Холифилд назвал место украинского боксера Александра Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории.

sport.ua