Тедди Атлас назвал причины неожиданного поражения Хейни в бою с Гарсией

Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Гарсия и Девин Хейни

Известный тренер и аналитик бокса Тедди Атлас дал оценку неожиданной победе Райана Гарсии (25-1, 20 KO) в поединке с действующим чемпионом мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девином Хейни (31-1, 15 KO).

«Хейни набрал вес, а Гарсия не набрал, и это ему помогло. А сгонка веса перед боем навредила Хейни. Также они смотрели на Райана сквозь пальцы, думая, что будет легко.

Если они когда-нибудь снова будут драться – а я не думаю, что это произойдет, – можете быть уверены, что они потребуют от Гарсии сделать вес.

Надо отдать должное обоим, а Хэйни – за то, что он не только выжил, но и пытался победить в течение всего времени», – сказал Атлас.

Отметим, что Гарсия провалил взвешивание перед поединком с Хейни, поэтому пояс остался у Девина.

Гарсия трижды за бой отправил соперника в нокдаун и победил решением большинства судей (112-112, 114-110, 115-109).

sport.ua