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Бокс

Промоутер рассказал, с кем будет драться победитель реванша Усик – Дюбуа

Промоутер рассказал, с кем будет драться победитель реванша Усик – Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, с кем проведет следующий бой победитель реванша Александр Усик – Даниэль Дюбуа.

«Джозеф Паркер является обязательным претендентом от WBO, он в отличной позиции, он сейчас временный чемпион. Сейчас очень вероятно, что он подерется с победителем этого поединка», – сказал Уоррен.

Ранее руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что новозеландский боксер Джозеф Паркер вызвал на бой украинца Александра Усика.

sport.ua

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