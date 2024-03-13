Уоррен рассказал, как Фьюри может доказать, что он – лучший боксер Британии

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен

Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксера Тайсона Фьюри, рассказал, как его подопечный может доказать, что является лучшим боксером Британии:

«Думаю, Тайсон является большой проблемой для Эй Джея. Со временем мы выясним этот вопрос, потому что я хочу, чтобы этот бой состоялся. Мне бы хотелось увидеть этот бой, потому что я хочу, чтобы Тайсон доказал то, что я всегда о нем говорил – что он лучший. Думаю, 18 мая он подтвердит, что без сомнения является лучшим супертяжеловесом в мире, даже если он просто линейный чемпион. Но я и так чувствую, что он лучший хэвивейтер в мире. Но если встретится с Джошуа, то точно докажет, что является лучшим в Великобритании».

Следующий бой Тайсона Фьюри должен состояться 18 мая 2024 года. Его соперником будет украинский супертяжеловес Александр Усик.

sport.ua