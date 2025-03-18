Коко Гауфф: “В жизни я все еще чувствую себя молодой, а в теннисе – как человек среднего возраста”

Третья ракетка мира Коко Гауфф пообщалась с журналистами перед выступлением на турнире WTA 1000 в Майами



О своём 21-м Дне рождения

“Из-за того, что я начала выступать в туре так рано, я думаю, что люди забывают о моём возрасте, поэтому мне, видимо, не дают столько снисхождения, которое получают другие теннисистки. В жизни я всё ещё чувствую себя молодой, а в теннисе – как человек среднего возраста. Я уже шесть лет в туре, но мне всё ещё 21 год. Значит, я совершаю 21-летние ошибки. Так и должно быть. Большинство девушек, которые сейчас хорошо играют и достигают высот, старше меня. Так что мне ещё многому надо научиться. Возможно, когда мне исполнится 25, я разберусь со всем этим”.

О своем эмоциональном состоянии после ряда неудачных выступлений

“Бывшие игроки или просто люди вообще спрашивают, все ли в порядке, а я отвечаю: «Я просто проиграла пару матчей, я расслаблена». Очевидно, что я не довольна этими результатами, но за всю историю моей карьеры у меня были взлеты и падения Люди говорят: «О, ты проиграла два матча подряд, что-то, видимо, не так». Но если бы я не была теннисисткой из топ-5, об этом бы никто не говорил. Так что это часть того, что включает в себя пребывание в топе. От тебя ожидают побед, и я также ожидаю от себя побед.

Бывают хорошие недели и плохие недели. Это просто жизнь в целом. Я бы хотела быть идеальной и выступать идеально все время, но, к сожалению, это не так. Поэтому я стремлюсь к совершенству, зная, что не достигну его, однако я стараюсь приблизиться к нему как можно ближе. Я человек, который видит широкую картину, который очень целеустремлен. Я многого хочу достичь. Я бы сказала, что я уже счастлива от того, что сделала, но, очевидно, еще не удовлетворена в полной мере”.

О запуске именных кроссовок Coco Delray от New Balance к своему 21-летию

“Я очень взволнована, особенно из-за того, что запуск состоялся в мой День рождения. Кроме того, следующий мой турнир пройдет в Южной Флориде, а Делрей-Бич послужил вдохновением для этой модели. Итак, происходит много замечательных событий, и я очень счастлива и благодарна. Большую часть года меня не бывает дома, поэтому просто побыть здесь, иметь семью и группу поддержки вокруг себя – это здорово.

Моё время здесь напоминает мне о том, как я начала заниматься теннисом, и напоминает мне о моих корнях. Я хочу, чтобы люди знали о Делрей именно через его сообщество. Здесь все знают друг друга, особенно в Помпей-Парке. Это люди, которые никогда ничего не просили у меня с детства. И даже сейчас, когда я выросла, другие обращаются с просьбами о всевозможных услугах и тому подобное, но эта община всегда оставалась верной мне и которые рядом просто для того, чтобы помочь”.



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