Сеул. Два “квалифаера” пробились во второй круг соревнований

Результаты первого игрового дня на турнире WTA 500 в Южной Корее

Сеул, Южная Корея • 16-22 сентября • хард • $922,573

Действующая чемпионка: Джессика Пегула (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Юань Юэ (Китай, 8) – Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) 4:6, 6:2, 6:2

Кэрол Чжао (Канада, Q) – Пэк Та Ён (Южная Корея, WC) 6:4, 6:1

Хезер Уотсон (Великобритания, Q) – Лу Цзяцзин (Китай, Q) 6:4, 6:4

Марта Костюк (Украина, 5) – Аранча Рус (Нидерланды) 6:3, 6:1

Екатерина Александрова (-, 7) – Варвара Лепченко (США, Q) 7:5, 3:6, 6:0

Вероника Кудерметова (-) – Чжан Шуай (Китай) 6:4, 6:3

Кэрол Чжао (№272 WTA) записала в свой актив пятую в карьере победу в основной сетке турнира WTA (первую с июня 2023 года) и будет бороться за свой дебютный четвертьфинал в Туре с четвёртой сеяной Дианой Шнайдер (-).

Хезер Уотсон, которая станет следующей соперницей Марты Костюк, третий раз в этом году выиграла матч в основе турнира WTA и попробует впервые с июля прошлого года выйти в четвертьфинал.

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