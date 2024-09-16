Сеул. Два “квалифаера” пробились во второй круг соревнований

Результаты первого игрового дня на турнире WTA 500 в Южной Корее
Сеул, Южная Корея • 16-22 сентября • хард • $922,573
Действующая чемпионка: Джессика Пегула (США)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Юань Юэ (Китай, 8) – Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) 4:6, 6:2, 6:2
Кэрол Чжао (Канада, Q) – Пэк Та Ён (Южная Корея, WC) 6:4, 6:1
Хезер Уотсон (Великобритания, Q) – Лу Цзяцзин (Китай, Q) 6:4, 6:4
Марта Костюк (Украина, 5) – Аранча Рус (Нидерланды) 6:3, 6:1
Екатерина Александрова (-, 7) – Варвара Лепченко (США, Q) 7:5, 3:6, 6:0
Вероника Кудерметова (-) – Чжан Шуай (Китай) 6:4, 6:3
Кэрол Чжао (№272 WTA) записала в свой актив пятую в карьере победу в основной сетке турнира WTA (первую с июня 2023 года) и будет бороться за свой дебютный четвертьфинал в Туре с четвёртой сеяной Дианой Шнайдер (-).
Хезер Уотсон, которая станет следующей соперницей Марты Костюк, третий раз в этом году выиграла матч в основе турнира WTA и попробует впервые с июля прошлого года выйти в четвертьфинал.
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