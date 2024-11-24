Ираклион (М15). Орлов проиграл в трёх сетах лидеру посева в финале турнира ITF

Украинский теннисист Владислав Орлов потерпел поражение в финале турнира ITF M15 в Греции



В финале турнира в Ираклионе Владислав Орлов, посеяный под четвертым номером (№661 АТР), уступил лидеру посева колумбийскому теннисисту Адриа Сориано Баррере (№435 АТР) – 6:2, 3:6, 0:6. Украинец допустил четыре двойные ошибки, сделал три брейка и проиграл пять геймов на своей подаче. Финальный поединок продолжался чуть более двух часов игрового времени. Отметим, что на прошлой неделе колумбиец выиграл в Ираклионе турнир аналогичной категории, обыграв в финале другого украинца – Алексея Крутых.

29-летний Владислав Орлов провел свой 18-й финал на турнирах ITF в одиночном разряде и боролся за свой девятый чемпионский титул. В этом сезоне украинец третий раз дошел до финала и третий раз потерпел поражение.

За свое выступление в Ираклионе Орлов заработал 1272 долларов США призовых и 8 рейтинговых очков.

btu.org.ua