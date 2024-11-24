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Баскетбол

Степановский: Совершили нелепые ошибки, и уже не смогли отыграть отставание от Израиля

Сине-желтые занимают последнее место в группе А отбора на Евробаскет-2025

Виталий Степановский, фото – fbu.ua

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Виталий Степановский прокомментировал поражение от Израиля (73:86) в третьем туре квалификации на Евробаскет-2025.

«Прежде всего я хочу сказать, что мы совершили три нелепых ошибки в третьей четверти. Мы шли низом против их шутера, он использовал это, чтобы забивать. Израиль получил гандикап, который нам было очень сложно нивелировать против такой хорошей команды».

«Мы делали попытки восьми разных видов защиты, но проиграли «-13″. Мы покажем свой максимум в следующем матче», — сказал коуч.

Команды вели равную борьбу в первой половине встречи. Сборная Украины проиграла вчистую третью четверть (18:29), после чего Израиль сумел удержать перевес до самого конца.

Украина продолжает оставаться аутсайдером в своем квартете А — все три матча она проиграла. Напомним, что в феврале сине-желтые уступили на выезде Словении (73:87), а затем проиграли Португалии (77:79).

Следующий поединок сборная Украины также проведет против Израиля. Эта игра пройдет 25 ноября и вновь состоится в Риге.

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