Один з проспектів драфту НБА-2024 був обраний лише в другому раунді через свою дівчину

27 червня відбувся перший день драфту НБА-2024. З цього року івент проходитиме за дві доби: по дню на кожен раунд.

Драфт-експерт ESPN Джонатан Гівоні спробував розібратися, чому 20-річний ексгравець Дьюка, якого оцінювали, як топ-20 піка драфту НБА-2024, опинився в другому раунді плей-оф.

«Команди НБА говорять про те, що у них були питання про його дівчину, яка набагато старша за нього (на 6 років), у зв'язку з чим він віддалився від своєї сім'ї. Кайл не розмовляє зі своїми батьками і братом, і це дуже, дуже дивна ситуація. Я особисто не розумію, чому це призвело до його падіння в другому раунді.

Немає жодних питань щодо його характеру, але команди НБА говорять про його нерви і про те, що переглядові тренування були не дуже хорошими. І коли вони запитували його самого щодо цієї ситуації під час співбесід, отримані відповіді не були для них задовільними», — розповів Гівоні.

Усе б нічого, але Кайл зі своєю дівчиною Кейтлін Хатчісон почав зустрічатися, коли йому було 17 років, а їй 24.

Вік це не єдина причина, чому команди НБА так обережно підійшли до вибору його на драфті. Справа в тому, що мати Кайла та його брат вже не один рік намагаються донести, що Кетлін втягнула його в мормонську культуру і відірвала від сім'ї.

Ситуація не має офіційного характеру, але набула віральності в мережі та викликала реальний ажіотаж.

Фото: New York Times, Duke Athletics

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