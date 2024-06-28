Следить
Футбол

Кучерову не дали награды за его вредный характер. Но Маккиннон получил их заслуженно

Кучеров остался без индивидуальных наград по итогам сезона-2023/24 в НХЛ

Кучерову не дали награды за его вредный характер. Но Маккиннон получил их заслуженно

Никита Кучеров. Фото USA Today Sports

Кучерову не дали награды за его вредный характер. Но Маккиннон получил их заслуженно

Нэйтан Маккиннон с наградами «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд». Фото USA Today Sports 1/2 Канадский форвард опередил россиянина в голосованиях за «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд» по итогам сезона-2023/24.

На прошедшей в Лас-Вегасе церемонии подведения итогов сезона-2023/24 не обошлось без спорных выборов и вытекающих дискуссий об ограблении отдельных личностей. Никиту Кучерова прокатили мимо двух призов. «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд» из Города грехов увез лидер «Колорадо» Нэйтан Маккиннон. Лучший бомбардир регулярного чемпионата довольствовался только «Арт Россом», гонку за который выиграл еще в конце апреля. В номинациях, предполагающих голосование, Кучеров вчистую проиграл Маккиннону.

Кучерову не дали награды за его вредный характер. Но Маккиннон получил их заслуженно

Кучерова и Бобровского оставили без призов НХЛ. Справедливо?

Никита и Нэйтан до последнего тура боролись за лидерство среди бомбардиров. Кучеров, отыграв на один матч меньше, обогнал канадца, установив личный рекорд результативности в НХЛ. Парадокс: лучший сезон в карьере не принес нападающему «Лайтнинг» ни «Харт Трофи», ни «Тед Линдсей Эворд». Как выяснилось, мало быть хоккейным гением, чтобы получать индивидуальные награды. Уважение среди коллег и представителей СМИ в некоторых случаях превалируют над профессиональными качествами и статистикой.

За Кучеровым давно закрепился шлейф вредины. Он живет (больше даже подходит глагол «горит») исключительно хоккеем и равнодушен к медиаактивностям. Не стоит удивляться, почему журналисты, выбирающие обладателя «Харта», отдали больше первых мест Маккиннону. Североамериканские коллеги явно припомнили Никите демарш на Матче звезд, когда форвард наплевательски отнесся к конкурсу мастерства и испортил шоу. Занимался ерундой — прилетела ответка. Репутации, особенно в США, профессиональным спортсменам стоит уделять больше внимания.

О вредном характере Никиты стало известно не вчера. Проделки вне площадки Кучеров компенсировал статистикой и волшебством на льду. Россиянин — мотор и сердце нынешней «Тампы». Его влияние на команду выше, чем у того же Маккиннона в «Колорадо». Состав «Лавин» явно сбалансированнее. В регулярке-2023/24 Никита вовсе был королем: набрал больше всех очков, отдал 100 передач, переписал рекорды. И этих достижений не хватило, чтобы навязать борьбу Нэйтану. Канадец забрал «Харт» с запасом, получив 137 первых мест. У Кучерова только 50.

Кучерову не дали награды за его вредный характер. Но Маккиннон получил их заслуженно

Фото USA Today Sports

Невыигрыш «Тед Линдсей» подтверждает, что и среди коллег-хоккеистов Никита не пользуется большой популярностью и уступает Маккиннону. Участвующие в голосовании игроки погружены во внутреннюю кухню больше, чем журналисты, и явно имеют основания для такого выбора. Колкий характер проявляется у Кучерова и на льду, когда у него или всей команды не идет игра. Ничего зазорного в этом нет. Кучерова не назовешь грязным хоккеистом, но иногда эмоции захватывают, и форвард срывается на соперников, за что даже получал дисквалификации.

Кучерову не дали награды за его вредный характер. Но Маккиннон получил их заслуженно

«Может, теперь мы платим за успех». Василевский, Сергачев и Кучеров о сезоне «Тампы»

Никакие голосования не отнимут у Кучерова величия, которого он добился, завоевав два Кубка Стэнли и россыпь личных призов в прошлых сезонах. Статистику не обманешь и не удалишь из архивов. Обидно только, что достижения россиянина не подкрепляются ценными личными призами. Выиграть «Харт» или «Тед Линдсей» — это история. Но в нее Никита вошел другим путем — благодаря огромному таланту и страсти к хоккею, а не почитанию и респекту окружения.

Источник

Категории
Комментарии
Больше в Футбол
aquapolis