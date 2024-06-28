Коринна Шумахер появилась в паддоке вместе с сыном

Коринна Шумахер, супруга семикратного чемпиона мира, крайне редко появляется на публике, тем более в паддоке Формулы 1. В предыдущий раз это было больше года назад в Баку, но в этот уик-энд она посетила паддок австрийского автодрома Red Bull Ring в компании её сына Мика.

Больше десяти лет она ухаживает за мужем, получившим тяжёлую черепно-мозговую травму на горнолыжном склоне во Французских Альпах, и полностью посвятила свою жизнь этой нелёгкой миссии. В европейской прессе сразу появились предположения, что её визит в паддок может иметь особый смысл: вероятно, она пытается как-то поддержать Мика в его переговорах о возможном возвращении в Формулу 1 в 2025 году.

Сейчас Мик Шумахер выполняет обязанности резервного пилота Mercedes и выступает в гонках на выносливость за заводскую команду Alpine. Разумеется, появление Коринны в паддоке сразу привлекло внимание фотографов, и судя по снимкам, она в неплохом настроении и весьма элегантно выглядит.

В частности, Gazzetta dello Sport выдвинула версию, что пока в Alpine F1 остаётся вакансия, это можно считать наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для Шумахера-младшего. Логика подсказывает, что теперь, когда в заводскую команду концерна Renault вернулся Флавио Бриаторе, руководивший Benetton в те времена, когда Михаэль Шумахер в составе этой команды выигрывал свои первые чемпионские титулы, Коринне есть о чём с ним побеседовать.

Ведь Alpine – это очередная инкарнация команды из Энстоуна, за минувшие два с лишним десятилетия несколько раз поменявшей название, и если за неё вновь будет выступать гонщик по фамилии Шумахер, это может стать интересным ходом.

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