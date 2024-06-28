Бад-Гомбург. Векич остановила Томову и впервые в сезоне сыграет в финале

На турнире WTA 500 в Германии состоялись полуфинальные матчи

Бад-Гомбург, Германия • 23-29 июня • трава • $922,573

Действующая чемпионка: Катержина Синякова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Диана Шнайдер (-) — Эмма Наварро (США, 3) 7:5, 2:6, 6:3

Донна Векич (Хорватия) — Виктория Томова (Болгария, Q) 6:0, 7:6(6)

Донна Векич ранее 12 раз выходила в финал на турнирах WTA и четыре из них были на траве. Предыдущий состоялся именно на этом покрытии в прошлом году на турнире WTA 500 в Берлине, где она проиграла Петре Квитовой.

В активе хорватки есть четыре титула, один из которых на траве — в 2017 году Донна стала чемпионкой в Бирмингеме.

Завтра в финале Векич впервые встретится с Дианой Шнайдер.

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