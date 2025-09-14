Гвадалахара. Аранго остановила Жакмо и сыграет против Йович за первый титул WTA

На турнире WTA 500 в Мексике завершились полуфинальные матчи



Гвадалахара, Мексика • 8-14 сентября • хард • $1,064,510

Действующая чемпионка: Магдалена Френх (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Эмилиана Аранго (Колумбия) – Эльза Жакмо (Франция) 6:4, 7:5

Ива Йович (США) – Никола Бартунькова (Чехия, WC) 6:3, 6:7(5), 6:3

Эмилиана Аранго (№86 WTA) во второй раз в карьере вышла в финал на уровне Тура. В марте колумбийская теннисистка уступила в матче за титул на турнире WTA 500 в Мериде.

Ива Йович (№73 WTA) успешно провела свой дебютный полуфинал на турнирах WTA. Отметим, что 17-летняя американка на данный момент является самой юной теннисисткой в топ-100 рейтинга.

