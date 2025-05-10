Рим. Андрееску победила серебряную призерку Олимпиады, Гауфф в трех сетах обыграла “квалифаерку”

На турнире WTA 1000 в Италии завершились матчи второго круга



Рим, Италия • 6-18 мая • грунт • $6,911,032

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Арина Соболенко (-, 1) – Анастасия Потапова (-) 6:2, 6:2

София Кенин (США, 31) – Анастасия Павлюченкова (-) 6:3, 6:0

Лейла Фернандес (Канада, 24) – Антония Ружич (Хорватия, Q) 6:4, 6:0

Марта Костюк (Украина) – Дарья Касаткина (Австралия, 24) 6:4, 6:2

Елена Рыбакина (Казахстан, 11) – Ева Лис (Германия) 7:6(3), 6:2

Бьянка Андрееску (Канада, PR) – Донна Векич (Хорватия, 20) 6:1, 3:6, 6:2

Магдалена Френх (Польша, 26) – Виктория Азаренко (-) 7:5, 6:4

Чжэн Циньвэнь (Китай, 8) – Ольга Данилович (Сербия) 6:1, 6:4

Бьянка Андрееску сравняла счет в очных противостояниях с Донной Векич, которой проиграла в предыдущем сезоне на Олимпиаде. Это первая полноценная победа канадки над соперницей из топ-20 рейтинга с июня 2023 года. В третьем круге Андрееску сыграет против Елены Рыбакиной, которой уступила две недели назад на турнире в Риме.

Магдалена Френх взяла реванш у Виктории Азаренко за поражение в прошлом году в Дохе и впервые вышла в третий круг турнира в Риме. Дальше полька встретится с восьмой ракеткой мира Чжэн Циньвэнь, с которая ранее играла два раза: выиграла в 2022 году на траве в Истборне, а в прошлом сезоне уступила на харде в Цинциннати. В предыдущих 19 матчах против соперниц из топ-10 Френх одержала только одну победу.

Коко Гауфф (США, 4) – Виктория Мбоко (Канада, Q) 3:6, 6:2, 6:1

Магда Линетт (Польша, 32) – Мария Саккари (Греция, Q) 1:6, 6:4, 6:1

Эмма Радукану (Великобритания) – Жиль Тайхманн (Швейцария, LL) 6:2, 6:2

Вероника Кудерметова (-) – Аманда Анисимова (США, 15) 7:6(5), 7:5

Эмма Наварро (США, 10) – Камилла Рахимова (-, LL) 6:1, 6:3

Клара Таусон (Дания, 22) – Кэти Волынец (США, Q) 7:5, 4:1 (отказ)

Линда Носкова (Чехия, 30) – Сонэй Картэл (Великобритания) 6:4, 6:2

Мирра Андреева (-, 7) – Эмилиана Аранго (Колумбия, Q) 6:2, 6:4

Магда Линетт вышла вперед в счете личных встреч с Марией Саккари (2-1), которой уступила две недели назад в Мадриде. За выход в четвертый круг полька поспорит с третьей ракеткой мира Коко Гауфф, которую победила в марте на турнире в Майами. Линетт выиграла только в пяти из 22 сыгранных матчей против теннисисток из топ-5 рейтинга.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua