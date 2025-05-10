Де Мео до сих пор жалеет, что в Alpine не удержали Алонсо

Лука де Мео, глава Renault Group, оказывается, ещё успевает писать книги, и буквально только что в Европе поступил в продажу его «Сентиментальный автомобильный словарь».

Полное название этого любопытного издания: «Сентиментальный автомобильный словарь: Увлекательная вселенная на четырёх колёсах от A до Z».

Вот выдержка из аннотации к нему: «Что стало с машинами Джеймса Бонда? Сколько разных автомобилей появлялось в комиксах про Тинтина? В чём особенности стиля пилотирования Фернандо Алонсо? Выдержит ли европейская автомобильная промышленность конкуренцию с китайской? Какие трудности связаны с эксплуатацией электромобилей?..

В этой книге де Мео делится страстной любовью к машинам, своим многолетним опытом и приглашает читателей в путешествие по миру автомобилей, в основе которого многочисленные истории, анекдоты и удивительные факты, рассказы предпринимателей, добившихся известности в автомобильной индустрии, легендарных конструкторов и гонщиков, а также рассуждения о сегодняшнем и завтрашнем дне автопрома, которому удаётся адаптироваться к мировым кризисам…»

Разумеется, поклонников автоспорта больше всего интересуют те страницы «Автомобильного словаря», которые посвящены гонкам и гонщикам, и тут долго листать не надо, потому что среди главок, размещённых под буквой А, конечно, есть статьи, посвящённые Фернандо Алонсо и команде Alpine.

Ничего удивительного, что на презентации испанского издания своей книги де Мео прежде всего говорил о двукратном чемпионе мира, выступавшим за Alpine, заводскую команду Renault, в 2021-2022 гг. По его словам, он до сих пор сожалеет, что они не смогли удержать такого гонщика.

«Он невероятный человек, и он ушёл от нас, из команды Alpine, в том числе и по нашей вине, из-за наших ошибок, – цитирует исполнительного директора Renault Group журнал Car and Driver. – Вероятно, мы не проявили к Фернандо должного внимания, хотя мы и сейчас поддерживаем хорошие отношения».

По словам де Мео, Отмар Сафнауэр, руководивший командой в тот период, не нашёл подхода к гонщику такого уровня, и в итоге всё закончилось тем, что Алонсо перешёл в Aston Martin.

«Я очень уважаю Фернандо, он великий чемпион, – продолжил де Мео. – Очень немногих гонщиков отличает характерная для него решимость и отвага – особенно за рулём хорошей машины. Надеюсь, он добьётся успеха в Aston Martin, он этого заслуживает».

Конечно, на презентации книги разговор шёл не только об Алонсо, но и о весьма специфической ситуации, связанной с программой Renault в Формуле 1.

«Когда я возглавил концерн, мы каждый день терпели убытки, и некоторые люди мне говорили, что согласиться занять эту должность может только безумец.

У Renault были планы свернуть всю эту программу, но я нашёл способ, каким образом можно привлечь инвестиции. Впрочем, в Формуле 1 наши страдания продолжаются каждый уик-энд, ведь победного алгоритма я не нашёл до сих пор», – признал де Мео.

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