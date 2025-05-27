Слухи: Мик Шумахер может заменить Франко Колапинто

Буквально вчера мы вспоминали Мика Шумахера, который предпринимает очередную попытку вернуться в Формулу 1 и поэтому прилетал в Индианаполис, чтобы в дни гонки Indy 500 провести переговоры с руководством программы Cadillac F1.

Но австрийская пресса распространяет слухи, что возвращение Мика может состояться уже по ходу этого сезона.

В то, что Флавио Бриаторе, ныне исполняющий обязанности руководителя команды Alpine F1, недоволен Франко Колапинто, поверить нетрудно. Аргентинский гонщик, которого вообще-то считают весьма перспективным, финишировал далеко за пределами призовой десятки в Имоле, а в квалификации в Монако оказался последним, после чего в воскресенье занял 13-е место.

Колапинто заменил в составе заводской команды концерна Renault Джека Дуэна, и поговаривали, что ему даётся пять гонок, чтобы себя проявить. Позади уже две, и, с одной стороны, результаты Франко лишний раз свидетельствуют о недостатках Alpine A525, с другой, опытному Пьеру Гасли он проигрывает не меньше, чем Дуэн. И тоже бьёт машины.

В любом случае, если договорённости Колапинто с Alpine действительно рассчитаны лишь на пять гонок, впереди ещё три этапа – в Испании, Канаде и Австрии. За это время многое может измениться, но, как пишет австрийское издание OE24, руководство команды уже ведёт закулисные переговоры с сыном семикратного чемпиона мира. И в этом нет ничего удивительного, ведь Мик выступает за Alpine в гонках на выносливость.

Вот что по этому поводу в эфире Sky Deutschland сказал Тимо Глок, бывший гонщик Формулы 1, сотрудничающий с этим телеканалом в роли эксперта: «У Мика больше опыта, чем у Франко Колапинто. И он однозначно может стать кандидатом на место в команде, если Колапинто не будет показывать нужных результатов.

Мик продолжает учиться и набираться опыта, и в WEC он всегда самый быстрый из трёх гонщиков его экипажа. Так что пригласить Мика – это, однозначно, вариант!»

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