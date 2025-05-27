Багатскис: Пока что нет понимания относительно приезда в сборную игроков из-за океана — Леня, Михайлюка, Скапинцева, Шульги, Кобзистого и Геруна

Для попадания в отбор на ЧМ-2027 мужской сборной Украины предстоит пройти пре-квалификационный турнир, который состоится со 2-го по 20-е августа

Главный тренер мужской сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис рассказал о планах подготовки к пре-квалификационному турниру для попадания в отбор на чемпионат мира-2027.

«Сейчас турнир немного другой калибра, но я считаю, что за национальную сборную всегда должны играть лучшие игроки страны. Я не могу сказать что есть проблема, ведь с такими ситуациями ты, как тренер, сталкиваешься постоянно. Но пока что нет понимания относительно приезда в сборную игроков из-за океана — Леня, Михайлюка, Скапинцева, Шульги, Кобзистого и Геруна. Кто-то будет играть в Летней лиге, у кого-то непонятная ситуация с контрактом, кому-то колледж не позволяет поехать. Причины разные».

«Я понимаю игроков, понимаю Федерацию, но хотел, чтобы кто-то понял и тренеров, ведь за результат всегда полная ответственность именно на тренерах. Я гибкий тренер и могу понять желание игроков, но, опять же, менее трех недели тренироваться мы не можем».

«Но важно, чтобы все три недели сбора команда была вместе — невозможно сделать более короткий сбор перед турниром. В ближайшее время мы опубликуем состав, обсудим планы с игроками. И, надеюсь, в хорошем расположении духа 14 июля начнем работу, а с первого матча в Швейцарии покажем свою наилучшую игру».

«Мы будем две недели тренироваться в Риге, после чего сыграем два контрольных матча против Нидерландов. Потом отправимся в Хорватию, где, как минимум, сыграем один матч против хорватов, может будет сыгран еще один контрольный матч. После этих встреч мы уже отправимся в Швейцарию, где сыграем первый матч турнира».

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Сегодня стало известно, что в тренерский штаб Айнарса Багатскиса вошел экс-игрок сборной Украины Сергей Гладырь.

Напомним, команде Айнарса Багатскиса для попадания в отбор на ЧМ-2027 предстоит пройти пре-квалификационный турнир. Сине-желтые попали в группу А со сборными Словакии и Швейцарии. Матчи предварительного раунда пройдут со 2-го по 20-е августа.

В основной европейской квалификации примут участие 32 команды. Участники этой стадии были распределены по 8 корзинам на основе мирового рейтинга ФИБА среди мужчин. Команды из корзин 1, 4, 5 и 8 попали в группы A, C, E и G. Корзины 2, 3, 6 и 7 попали в группы B, D, F и H.

В случае победы в группе А пре-квалификации на ЧМ-2027 мужская национальная сборная Украины сыграет в первом раунде отбора в группе А с Испанией, Грузией и второй командой пре-квалификационной группы D (Дания, Норвегия, Хорватия).

Если украинцы в группе А пре-квалификации на ЧМ-2027 займут второе место, то в первом раунде основного раунда квалификации сыграют в группе С с Сербией, Турцией и Боснией и Герцеговиной.

По три лучшие команды из каждой группы А-Н выйдут во второй раунд квалификации и составят группы I, J, K и L. На чемпионат мира выйдут по три лучшие команды из каждой из четырех групп. Весь основной раунд отбора будет проходить с ноября 2025 по март 2027 года.

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