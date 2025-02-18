Конев сможет сыграть за сборную Украины в заключительных матчах отбора на Евробаскет-2025

Форвард присоединится к команде в Риге 19 февраля

Форвард сборной Украины по баскетболу Владимир Конев сможет сыграть в последних матчах квалификации на Евробаскет-2025.

Конев привел в порядок свои военно-учетные данные в ТЦК и СП. После этого баскетболист смог пересечь границу, соблюдая законодательство Украины. Владимир присоединится к команде 19 февраля в Риге, куда уже прибыли сине-желтые.

Напомним, Конев не смог выехать из Украины вместе с другими игроками сборной. Форварда сняли с поезда и доставили в ТЦК в Луцке для выяснения обстоятельств. Позднее игрок вернулся в Днепр.

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17 февраля, мужская сборная Украины начала тренировочный процесс в Риге (Латвия), где 21 февраля сыграет номинально домашний матч против Словении (начало — в 17:30 по киевскому времени). Спустя три дня команда Айнарса Багатскиса, который в декабре сменил на посту Виталия Степановского, на выезде будут противостоять Португалии.

Украина является аутсайдером в своем квартете А в квалификации на Евробаскет-2025 — все четыре матча она проиграла. 23 и 25 ноября команда еще под руководством Виталия Степановского проиграла дважды Израилю (73:86 и 75:88). В феврале 2024 года сине-желтые также уступили на выезде Словении (73:87), а затем проиграли Португалии (77:79).

Шансы Украины пробиться на Евробаскет-2025 остаются сугубо теоретическими теоретических. На счету Израиля и Португалии по две победы по итогам четырех туров, Словения лидирует с тремя победными результатами в активе. Дальше пройдут три из четырех лучших сборных квартета.

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