Украинский боксер ответил, кто бы победил в бою праймовых Тайсона и Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер Петр Иванов рассказал, кто бы победил в гипотетическом поединке лучших версий Майка Тайсона и Александра Усика:

«Хм… Очень трудно сравнивать, потому что это разные боксеры, которые боксировали в разные времена. Я здесь даже не могу оценивать. У Тайсона была своя сила удара и взрывчатость. У Усика есть интеллект, сила воли и выдержка. Он боксирует 12 раундов в невероятном темпе, показывая скорость и работу ног, что могут делать очень мало бойцов не то что в хевивейте».

Ранее Петр Иванов поделился эмоциями от проведенного спарринга с Александром Усиком.

sport.ua