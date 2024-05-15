Легендарный Холифилд поделился ожиданиями от мегафайта Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Эвандер Холифилд

Бывший абсолютный чемпион мира в хевивейте Эвандер Холифилд поделился мнением о предстоящем бое чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри.

«Нас всех ждет грандиозный бой. Чаша весов может склониться в любую сторону. 18 мая многое будет зависеть от того, правильно ли проведет бой Александр Усик», – сказал Холифилд.

Напомним, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

sport.ua