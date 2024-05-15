Следить
Футбол

Кубок Италии. Аталанта — Ювентус 0:1. Дух Аллегри, дух Юве

Первый трофей «бьянконери» за три года

Кубок Италии. Аталанта - Ювентус 0:1. Дух Аллегри, дух Юве

ANSA

    • Кубок Италии. Финал

    Рим. "Стадио Олимпико"

    "Аталанта" — "Ювентус" 0:1

    Гол: Влахович 4

    "Аталанта": Карнезекки, Де Роон (Толой 65), Джимсити, Хиен (Скальвини 59), Дзаппакоста (Хатебур 59), Пашалич (Миранчук 59), Эдерсон, Руджери, Коопмейнерс, Де Кетеларе (Туре 46), Лукман

    "Ювентус": Перин, Гатти, Бремер, Данило, МакКенни, Николусси Кавилья (Миретти 62), Камбиазо (Веа 81), Рабио, Илинг-Джуниор, Кьеза (Йилдиз 69), Влахович (Милик 81)

    Предупреждения: Хиен 17, Джимсити 78, Толой 90+6 — Влахович 55, Бремер 90

    Главный арбитр: Фабио Мареска

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии
    Больше в Футбол
    aquapolis