Кубок Италии. Аталанта — Ювентус 0:1. Дух Аллегри, дух Юве

Первый трофей «бьянконери» за три года
ANSA
Кубок Италии. Финал
Рим. "Стадио Олимпико"
"Аталанта" — "Ювентус" 0:1
Гол: Влахович 4
"Аталанта": Карнезекки, Де Роон (Толой 65), Джимсити, Хиен (Скальвини 59), Дзаппакоста (Хатебур 59), Пашалич (Миранчук 59), Эдерсон, Руджери, Коопмейнерс, Де Кетеларе (Туре 46), Лукман
"Ювентус": Перин, Гатти, Бремер, Данило, МакКенни, Николусси Кавилья (Миретти 62), Камбиазо (Веа 81), Рабио, Илинг-Джуниор, Кьеза (Йилдиз 69), Влахович (Милик 81)
Предупреждения: Хиен 17, Джимсити 78, Толой 90+6 — Влахович 55, Бремер 90
Главный арбитр: Фабио Мареска