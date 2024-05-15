Рим. Коллинс победила Азаренко и встретится с Соболенко в полуфинале

На турнире WTA 1000 в столице Италии состялся заключительный четвертьфинал

Рим, Италия • 7-18 мая • грунт • $5,509,771

Действующая чемпионка: Елена Рыбакина (Казахстан)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Даниэль Коллинс (США, 13) — Виктория Азаренко (-, 24) 6:4, 6:3

Американская теннисистка вышла вперёд в счёте личных противостояний с Азаренко (2-1) и второй раз в этом году сыграет в полуфинале турнира WTA 1000. Напомним, что в марте Коллинс стала чемпионкой соревнований в Майами.

В целом для Даниэль это будет третий полуфинал на турнире такой категории. В 2018 году она сыграла на этой стадии также в Майами.

За выход в финал американка будет бороться с Ариной Соболенко, которой уступила во всех предыдущих пяти матчах.

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