19 июля 2025 года на арене Уэмбли в Лондоне, столице Англии, состоится мегашоу бокса с поединком за титул абсолютного чемпиона мира.
В главном событии на ринг выйдут Александр Усик (Украина) и Даниель Дюбуа (Великобритания).
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Победитель поединка заберет четыре пояса в супертяжелом весе. Перед боем титул IBF принадлежит британцу, а Усик владеет поясами WBC, WBA, WBO.
В августе 2023 года в польском Вроцлаве получился скандальный поединок, в котором Усик нокаутировал соперника в 9-м раунде.
В том бою Дюбуа нанес удар украинцу ниже пояса и утверждал, что все было по правилам.
Александр Усик – Даниель Дюбуа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
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Файткард шоу в Лондоне