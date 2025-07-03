Усик и Дюбуа

19 июля 2025 года на арене Уэмбли в Лондоне, столице Англии, состоится мегашоу бокса с поединком за титул абсолютного чемпиона мира.

В главном событии на ринг выйдут Александр Усик (Украина) и Даниель Дюбуа (Великобритания).

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Победитель поединка заберет четыре пояса в супертяжелом весе. Перед боем титул IBF принадлежит британцу, а Усик владеет поясами WBC, WBA, WBO.

В августе 2023 года в польском Вроцлаве получился скандальный поединок, в котором Усик нокаутировал соперника в 9-м раунде.

В том бою Дюбуа нанес удар украинцу ниже пояса и утверждал, что все было по правилам.

Александр Усик – Даниель Дюбуа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа

Видеотрансляцию поединка проводит видеосервис MEGOGO

Файткард шоу в Лондоне

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